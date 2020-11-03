شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحقق إيرادات تصل إلى 374 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والخيال العلمى TENET للمخرج العالمى كريستوفر نولان أكثر من 374 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، حسبما أعلن موقع بوكس اوفيس، من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدورأحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وتصدر فيلم Tenet لكريستوفر نولان شباك التذاكر في المملكة المتحدة لعطلة نهاية الأسبوع الثامنة على التوالي، حيث جمع 187.275 جنيه إسترليني أي (242.900 دولار أمريكي)، وفقًا للأرقام النهائية من Comscore، وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم الذي أنتجتهWarner Bros حتي الان 16.877.908 جنيهًا إسترلينيًا أي (21.892.508 دولارًا أمريكيًا).

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جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في أيرلندا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ، في حين أن سلسلة سينما Cineworld / Picturehouse بأكملها لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب عدم وجود أفلام ضخمة.