شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز بالكمامات فى عشاء رومانسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة جنيفر لوبيز بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز، حيث ارتديا الثنائي الكمامات وتناولا سويا عشاءً رومانسيا في أحد المطاعم الفاخرة فى هوليوود.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من احتفالهما سويا بعيد الهالوين حيث كانت ترتدى زى مادونا في عيد الهالوين، بينما كان خطيب لوبيز، أليكس رودريجيز يرتدي زي المغني العالمي بروس سبرينجستين.



جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز (2)



جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز (1)

وكانت النجمة جنيفر لوبيز، وأليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق، قد أعلنا دعمهما للمرشح الديمقراطى جو بايدن فى مواجهة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.

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واعتبر الثنائى أن توحيد البلاد مرة أخرى بعد 4 أعوام من الشقاق بسبب إدارة ترامب وتجاوز جائحة كورونا وإنقاذ الاقتصاد، هى دوافع كافية لدعم بايدن، وذلك خلال مقطع فيديو لهما مع المرشح الديمقراطى وزوجته جيل.

وقال رودريجيز "نحن متحمسون ومتشوقون للتصويت، اعتقد أن أصواتنا لم يسبق وأن كانت بهذه الأهمية" خلال الفيديو الذى ظهر فيه عدد كبير من المشاهير ليكشفوا عن دعمهم للمرشح الديمقراطى ومنهم جون ليجيثامو ولويس فونسى وزوى سالدانيا ولين مانويل ميراندا وإيفا لونجوريا ، يشار إلى أن هناك 32 مليون أمريكى من أصول لاتينية يحق لهم التصويت فى نوفمبر المقبل.

واعتبر الثنائى أن توحيد البلاد مرة أخرى بعد 4 أعوام من الشقاق بسبب إدارة ترامب وتجاوز جائحة كورونا وإنقاذ الاقتصاد، هى دوافع كافية لدعم بايدن، وذلك خلال مقطع فيديو لهما مع المرشح الديمقراطى وزوجته جيل.

وقال رودريجيز "نحن متحمسون ومتشوقون للتصويت، اعتقد أن أصواتنا لم يسبق وأن كانت بهذه الأهمية" خلال الفيديو الذى ظهر فيه عدد كبير من المشاهير ليكشفوا عن دعمهم للمرشح الديمقراطى ومنهم جون ليجيثامو ولويس فونسى وزوى سالدانيا ولين مانويل ميراندا وإيفا لونجوريا ، يشار إلى أن هناك 32 مليون أمريكى من أصول لاتينية يحق لهم التصويت فى نوفمبر المقبل.