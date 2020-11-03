شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مى فاروق وكارمن سليمان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الموسيقي العربية في دروته الـ 29 والذي يقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى.

Advertisements

كما يشارك أيضا هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.