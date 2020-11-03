شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصاب الغرور ممثلى مسلسل "بـ 100 وش"؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكرى، عبر صفحتها على "فيس بوك"، حول أبطال مسلسل بـ 100 وش، بسبب الغرور الذى انتاب بعضهم على حد قولهم.

وكتبت كاملة أبو ذكرى قائلة "عرفت وسمعت وتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان زى ما قلنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللى قدمتوها". Advertisements وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره وربنا يهدي".

فى المقابل، رد عدد من أبطال المسلسل على المخرجة من بينهم مصطفى درويش الذى قال:"غرور ليه احنا مين اصلا لو كنت انا منهم فانا أسف جدا".

اما إسلام إبراهيم فنشر فيديو له ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس.. والله العظيم مش أنا".



أما الفنانة زينب غريب فنشرت صورة لها بجوار كاملة أبو ذكرى، وكتبت "مثل أعلى لكل حاجة وأكثرهم إنسانية"