شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب صعيدية فى مسلسل "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة سمية الخشاب دور صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع محمد رمضان فى عمل فنى سوياً.

وتجرى شركة سينرجى إبرام باقى التعاقدات حاليا، حيث يعاين مخرج العمل أماكن التصوير، فضلا عن التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل بدء التصوير.

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

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ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.

بينما أخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.