شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو محمد عثمان لصاحبة السعادة: فرقة المنشدين تهدى اليوم وردة لرسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المايسترو محمد عثمان: "إن مولد النبى صلى الله عليه وسلم عند المصريين له طقوس خاصة، وجميعنا نحب ذلك الحدث، والمولد النبوى يعنى لنا حلاوة المولد والأفلام التى تحكى عن الحدث، ونحن فى مصر لدينا العديد من المنشدين، وقدمنا مشروع فرقة المنشدين فعملنا وكأننا لم نعمل من قبل، وساعدنى المنشدون فى إحضار الأغانى التراثية وقدمناها بشكل جديد، وهم بالفعل تعبوا كثيرا فى هذا الأمر".

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وأضاف المايسترو محمد عثمان، أثناء لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة دى إم سى: "الأناشيد والأغانى على الأخص متأثرين بالشكل المصرى الصوفى مثل الموالد وزيارة أولياء الله"، وعن فرقة المنشدين الذى كونها قال: "سيكون معنا اليوم منها المنشد ماهر محمود، وهلا رشدى وسنؤدى بعض الأناشيد التى ستنال إعجابكم".

وتابع المايسترومحمد عثمان: "غالبا يكون المنشدون يقرأون القرآن ويقولون ابتهالات، وإذا كان فى ساحة أو مسجد ستجده يقول دون تحكم من شيء، ولكن عندما تتحكم فى الموسيقى ستجد شخصا آخر وهذا تعتبر أكبر مشكلة تواجهنا مع المنشدين، واليوم مع فرقة المنشدين فكرنا كيف نهدى وردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الابتهالات، وهذه الفرقة تشبه لحد كبير فرقة أيامنا الحلوة".