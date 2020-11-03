تفاصيل دور سمية الخشاب في مسلسل "موسى" مع محمد مضان

رنا صلاح الدين - وافقت الفنانة المصرية سمية الخشاب مؤخرا على تقديم البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان في مسلسله الرمضاني الجديد "موسى".

سمية الخشاب تجسد خلال مسلسل "موسى" دور امرأة صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين الفنان محمد رمضان خلال أحداث المسلسل.

ومسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الفني الأول بين سمية الخشاب ومحمد رمضان.

وتعود سمية الخشاب من خلال هذا المسلسل للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ آخر مسلسل قدمته وهو مسلسل "الحلال"، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.