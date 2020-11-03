فيديو| شيماء سبت تعلن إصابتها بـ"كورونا".. وتطلب الدعاء من جمهورها

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة ظهرت من خلاله وهي تقول:"سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال.. اللهم لا إعتراض ".

وأضافت قائلة:"كل اللي محتاجته منكم حبايب قلبي ومتابعيني دعائكم، أتمنى تدعولي من قلبكم دعوة حلوة مثلكم، والله يشفيني ويشفي كل غالي عندكم ويشفي كل مريض ويارب إنشالله هذا أزمة وبتعدي " .

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وكانت الفنانة شيماء سبت قد احتفلت بعيد ميلادها، والذي وافق يوم الاثنين 26 أكتوبر الماضي، بجلسة تصوير مميزة.

الفنانة البحرينة ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي جالسة أمام قالب تورتة حمل صورتها، وتمت إحاطته بباقة من الورود البيضاء.

وتألقت شيماء بفستان أسود بسيط، وتزينت بمكياج كثيف، وتكت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة، وعلقت قائلة: "اليوم زادت في عمري سنة، لكنّي ما زلتُ أنا لم أتغيّر، فلم يتقلّص تواضعي ولم اتكبّر".