بعد الهجوم على أبطال بـ"100 وش".. كاملة أبو ذكري: "حذفت البوست وقفلت الفيسبوك.. ولن أعمل مع حد مغرور"

رنا صلاح الدين - خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري، للرد على حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية بعدما اتهمت عددًا من نجوم مسلسل بـ"100 وش"، بالغرور من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

وقالت كاملة في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم":"انا بحذرهم

من حبي ليهم، والبوست مش على كل المجموعة، هو في شخصين ومش هقدر أقول أسمائهم، أنا خايفة عليهم وعايزاهم يكبروا ويستمروا ، وحتى لو الواحد بقى فنان كبير وأهم نجم في مصر مينفعش يبقى مغرور".

وتابعت:"يوسف شاهين قالي كلمة زمان كمخرجين مستقبل، يوم ما تشوف شغلك وتقول الله ايه الحلاوة دي دي اعرف يا حمار انك انت في طريقك للبهدلة.. فكلنا في النهاية نجتهد لتقديم فن ورسالة لإسعاد الناس وإضافة البهجة على وجوههم".

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وأضافت:"أنا لما بحس ان اللي قدامي متعالي عليا أو على الكرو الحقيقة اني بوقفه عند حده، وأنا اشتغلت كتير مع عمالقة الفن أمثال عادل أمام وأحمد زكي وغيرهم ولم أغضب من أحد منهم".

واختتمت حديثها فيما يخص المنشور المحذوف، قائلة:"انا بعد ما كتبته حذفته وقفلت صفحة الفيس لاني معرفش انه هيعمل الدوشة الكبيرة دي".

وكانت كاملة أبو ذكري، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".