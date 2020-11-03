هايدي موسى تنتهي من "تصدق وتأمن بالله"

رنا صلاح الدين - انتهت المطربة الشابة هايدي موسى من تسجيل أغنية جديدة، تحمل عنوان "تصدق وتأمن بالله"، وهي من كلمات إيهاب عبدالعظيم، ومن ألحان علاء الراوي، وتوزيع جيزو.
وتستعد هايدي موسى لتصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث حددت موعد لذلك على أن يكون في خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تطرحه فور الإنتهاء من مونتاجه ومكساجه.
وتقوم حاليا الفنانة هايدي موسى بتصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "طلقتك نفسي"، وتشارك في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين، كارولين عزمي، وأحمد عصام، ومحمد مهران، وميدو عادل، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، ونانسي صلاح، والعمل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.
يذكر أن أخر إطلالة للفنانة هايدي موسى على جمهورها كانت من خلال أغنية "عيشها"، التي تعاونت خلاله مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤؤل، والملحن محمد فخراني، والموزع محمد الشاعر.
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