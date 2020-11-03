شاهد.. غادة عادل ترقص على مهرجان "ألعب يلا" في حفل زفاف درة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة غادة عادل، على حضور حفل زفاف الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد، والذي أقيم أمس الاثنين بحضور عددًا من النجوم في مدينة الجونة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت من خلاله غادة عادل، وهي ترقص على مهرجان "ألعب يلا" لمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، إضافة إلى أغنية "قلبي عشقها"، للمطرب اللبناني راغب علامة.
وتألقت درة في حفل عقد قرانها بفستان أبيض بسيط متوسط الطول، من مجموعة ما قبل خريف 2020 للأزياء الجاهزة لزهير مراد، وقد وصل سعره إلى 3205 دولارا أمريكيا.
وعلقت درة على صور حفل عقد قرانها، التي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام"، بقولها: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".
وأضافت: "تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
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