شاهد| محمد عطية يصالح حبيبته ميرنا الهلباوي بقبلة وأغنية من تأليفه

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد عطية عن طريقة مصالحته لحبيبته مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، بعدما غضبت منه بالأمس.

عطية نشر صورة له وهو يمنح حبيبته قبلة على خدها، وكشف عن كلمات أغنية كتبها لها ليصالحها بها، حيث كتب: "ما حدش يوم هيملا مكانك ... فاكرني ازاي بقي بهدد.. اكيد انا هبقي خسرانك ... لو انا و انت في يوم نبعد ده وضع طبيعي اوي جدا ... ما ببساطة انا الأضعف".

وأضاف، على حسابه بموقع "انستجرام": "أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد .. عمره ما هيعرف انا المغلوب علي امره و مستسلم و مش بعند .. فاكرني ازاي بقي بهدد ( كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح)".

وكان الفنان محمد عطية نجم برنامج "ستار أكاديمي" قد أعلن الشهر الماضي ارتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، بشكل فاجئ به الجمهور خاصة أنه لم يكشف من قبل عن هذه الخطوة.