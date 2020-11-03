فيديو| درة تبكي أثناء رقصها مع عريسها في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة التونسية درة، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، وسط تفاعل كبير وفرحة من نجوم الوسط الفني.

وتداول روادمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت من خلاله العروس درة وهي ترقص رقصة رومانسية مع زوجها على أنغام "خدني بين إيديك"، للمطرب حميد الشاعري، لكن لم تتمالك نفسها وبكت.

واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، التي قامت درة بتوجيه دعوة حفل الزفاف له، وكان أبرزهم يسرا وبشرى وآسر ياسين وخالد الصاوي ودنيا سمير غانم.

وقامت درة بنشر صورتين لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".