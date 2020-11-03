بعد سخرية والدتها.. شام الذهبي تقدم هدية لـ ياسمين صبري

رنا صلاح الدين - استقبلت النجمة المصرية ياسمين صبري، هدية من شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، بعدما سخرت الأخيرة خلال الساعات الماضية من الأولى، وذلك فيما يخص حديثها عن فيروس كورونا.

شاركت ياسمين، جمهورها بصور عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل لصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" أظهرت فيها هدية شام والتي كانت عبارة عن باقة ورود وعلبة شيكولاتة وصورة للفنانة بالفستان الأزرق التي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

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وقدمت شام لياسمين رسالة مع الهدية قالت فيها:"إلى ياسمين الجميلة، بريقك آت من داخلك لأنك جميلة من الداخل والخارج وتمتلكين عقلاً نظيفاً وقلباً صافياً وروحاً قيمة. أحبك إلى مالا نهاية يا نجمتي اللامعة".

وكانت أصالة قد قالت خلال أحد لقاءتها:"كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى"، وخمن البعض بأن أصالة تسخر من ياسمين خاصة أنها رددت نفس كلامها وهو ما لفت انتباه الكثير.