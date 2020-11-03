بالفيديو.. خالد الصاوي يبخّر درة في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري خالد الصاوي على حضور حفل زفاف الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد، والذي أقيم مساء أمس الإثنين، في الجونة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف درة، ظهر فيه خالد الصاوي وهو يبخّرها من الحسد، وسط خجلها الشديد.
وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، مساء أمس الإثنين.
وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.
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