خاص.. عمرو سعد يسافر لبنان لهذا السبب وفي هذا الموعد

رنا صلاح الدين - بدأ الفنان عمرو سعد التحضير لمسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "عش الدبابير"، والذي يشاركه بطولته الفنان مصطفى شعبان، والذي من المقرر أن ينافسوا به في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادر مقربة من الفنان عمرو سعد، أنه سيبدأ تصوير مسلسله الجديد منتصف شهر نوفمبر الجاري.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن عمرو سعد يستعد للسفر إلى دولة لبنان، وذلك بعد استقرار فريق عمل مسلسل "عش الدبابير" عليها لتكون الدولة الأولى التي تشهد إنطلاق تصوير العمل، حيث أن أحداثه بالكامل ستصور خارج مصر، وهو الأمر الذي جعل فريق عمل المسلسل أن يستقر على لبنان، إضافة إلى أن الأحداث ستصور في أكثر من دولة أخرى، ويجرى الاستقرار عليهم حاليا ما بين الجهة المنتجة وفريق عمل المسلسل، متخذين في عين الإعتبار وضع الدول الذي يتم اختيارها من أزمة فيروس كورونا.

"عش الدبابير" من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشهد التعاون الأول دراميا بين الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويقوم مخرجه حاليا بترشيح باقي الأبطال المشاركين في العمل، كما أنه من المقرر أن يظهر فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف.

يذكر أن أخر ظهور للفنان عمرو سعد في الدراما كان من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، وظهر فيه عمرو كضيف شرف في حلقة من حلقاته.