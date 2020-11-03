صور| كم بلغ سعر فستان درة في حفل عقد قرانها؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من حفل عقد قرانها، والذي أقيم أمس الاثنين، وأقيم في نفس اليوم مساء حفل الزفاف.

الفنانة التونسية تألقت في حفل عقد قرانها بفستان أبيض بسيط متوسط الطول، من مجموعة ما قبل خريف 2020 للأزياء الجاهزة لزهير مراد، وقد وصل سعره إلى 3205 دولارا أمريكيا.

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

وعلقت درة على صور حفل عقد قرانها، التي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام"، بقولها: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

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درة وزوجها هاني سعد

وأضافت: "تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد