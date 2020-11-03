فن ومشاهير

رانيا يوسف توجه نصيحة لدرة بعد زواجها.. ما هي؟

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رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية على توجيه تهنئة خاصة للفنانة التونسية درة، والتي احتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد، مساء أمس الاثنين.

رانيا هنأت درة، في مداخلة هاتفية لها في برنامج ET بالعربي، بقولها: "ألف ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة".

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رانيا يوسف وجهت نصيحة لدرة مع بداية حياتها الزوجية، حيث قالت: "أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وزواجها".

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وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، مساء أمس الإثنين.

d812266601.jpgدرة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.

b8fe307650.jpgدرة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

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