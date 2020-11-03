رانيا يوسف توجه نصيحة لدرة بعد زواجها.. ما هي؟

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رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على توجيه تهنئة خاصة للفنانة التونسية درة، والتي احتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد، مساء أمس الاثنين.
رانيا هنأت درة، في مداخلة هاتفية لها في برنامج ET بالعربي، بقولها: "ألف ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة".
درة وزوجها هاني سعد
رانيا يوسف وجهت نصيحة لدرة مع بداية حياتها الزوجية، حيث قالت: "أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وزواجها".
وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، مساء أمس الإثنين.
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
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