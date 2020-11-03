بعدما أصبحت زوجة ثانية.. برلمانية تونسية تهاجم درة: كيف ترضين أن تكوني ضرة لا درة؟

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، وذلك على الرغم من أن زوجته الأولى لا تزال على ذمته.

وهو ما دفع النائبة البرلمانية التونسية السابقة، فاطمة المسدي، لمهاجمة درة ، وذلك لزواجها من رجل متزوج، على الرغم من أن قوانين بلدها تونس تمنع تعدد الزوجات، واعتبرت أن درة بذلك قد أذلت المرأة التونسية بقبولها أن تكون زوجة ثانية.

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

المسدي وجهت رسالة قاسية لدرة، قالت فيها: "سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية".

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وأضافت: "كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟، كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

وتابعت: "أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة وشرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة.. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة ومهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة".

واختتمت كلامها، بقولها: "فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية ومساهمتك في دعم الرجعية".

درة وزوجها هاني سعد