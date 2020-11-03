في حفل زفافها.. شاهد درة ترقص مع آسر ياسين وعريسها على أغنية "مليونير"

رنا صلاح الدين - أشعل الفنان آسر ياسين، حفل زفاف النجمة التونسية على رجل الأعمال هاني سعد، الذي أقيم أمس الاثنين بمدينة الجونة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر من خلاله آسر مع العروسين وهم يرقصون على أغنية "مليونير"، التي حققت نجاحًا ساحقًا في رمضان الماضي، وهي تتر مسلسل بـ"100 وش"، ولاقى الفيديو إعجاب وتفاعل كبير من قبل الجمهور.

واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي ويسرا وبشرى ودنيا سمير غانم وآسر ياسين وغادة عادل.

وقامت درة بنشر صورتين لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".