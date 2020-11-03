فيديو| أحمد مالك متهم بالسرقة.. والفنان يكذب الكاميرات: "محاولة للتشهير بيا..وسأرد بالقانون"

رنا صلاح الدين - اتهم الفنان الشاب أحمد مالك، بالسرقة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر من خلاله وهو في أحد المحلات التجارية، قال فيه البعض أنه سرق أحد المنتجات لتقوم الكاميرات برصد تلك الحركة التي نفاها الفنان.

وأعرب مالك عن استيائه الشديد من هذا الفيديو المنتشر الذي أكد فيه الكثير أنه قام بالسرقة على الرغم من نفيه مؤكدًا أنه دفع ثمنه.

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وكتب أحمد مالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج. محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع:"ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا".

وأضاف:"اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم".