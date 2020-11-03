أحمد مالك عن “فيديو السرقة”: دفعت ثمن المنتج ولم أسرقه

متابعة بتجــــــــــــرد: أثيرت حالة من الجدل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد نشر مقطع فيديو لشخص داخل متجر يأخذ منتجاً بطريقة مريبة ويضعه في جيبه.

واتهم مصورو الفيديو الشخص الذي ظهر في المتجر بالسرقة، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه الفنان الشاب أحمد مالك.

وبدوره علّق مالك على الفيديو، قائلاً: “هذا الخبر غير صحيح… أنا دفعت ثمن هذا المنتج… وأرجو عدم التشهير”.

ثم عاد مالك ونشر بياناً عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، قائلاً: “هناك فيديو غريب لي وأنا أشتري منتجاً من إحدى محطات التزود بالوقود في القاهرة، وبعد أن دفعت ثمن المنتج، انتشر الفيديو على الإنترنت، كأنها سرقة لهذا المنتج”.

وتابع: “محاولة مخجلة للتشهير بي، ومعي فاتورة الدفع، وسوف أرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل”.

وأضاف: “لقد تم تصويري دون إذني، وتركيب صوت على الفيديو ليحول الفعل من طبيعي إلى مشبوه… أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك.. لماذا يحاول أحد الأشخاص أن يؤذي غيره بهذا الفعل القاسي الغريب”.

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واستكمل: “أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يرونه، وسوف أقدم بلاغاً للتشهير على هذه الموقعة الغريبة المهينة”.

وحذّر مالك من سهولة قلب الحقائق، وتحويل المواقف لتكون ضد الأشخاص بسهولة، وتابع قائلاً: “أتمنى أن أكون عند ثقتكم، وألا يغير هذا التشهير الكاذب لرؤيتكم لي”.

وأضاف: “سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي، وأحاول ألا أستسلم لهجوم ظالم”.

وكان أحمد مالك قد شارك مؤخراً بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بعد عرضه فيلمه العالمي الأول “حارث الذهب” ضمن فعاليات المهرجان.