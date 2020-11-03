هالة صدقي تنجو من الموت في طريق العودة من الجونة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، علقت عليها قائلة: “مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة، مجرد فرق التوقيت الحمد لله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت بياناً تحذر فيه النجوم العائدين بسياراتهم من الجونة من سوء الأحوال الجوية واحتمالات حدوث سيول قد تؤدي إلى غلق بعض الطرق.

يذكر أن الفنانة المصرية كشفت عن تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة: “تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير”.

وصرحت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على “الإنجاب” مؤكدة أن حملها كان طبيعياً وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.