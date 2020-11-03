مفاجأة غير سارة في ليلة زفاف درة

متابعة بتجــــــــــــرد: لم يكن أحد يتوقع أن تكون في انتظر الفنانة درة مفاجأة من العيار الثقيل في ليلة زفافها غلى رجل الأعمال هاني سعد.

فقد فوجئ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور بـ”فيسبوك”، على حساب منة هشام هاشم، الزوجة الأولى لزوج درة، حيث كشفت عن مفاجأة رداً على شائعات انفصالها عن زوجها، معلنة أنهما لم ينفصلا، وأن كل الأقاويل حول هذا الأمر، هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وقالت في منشورها: “رداً على الشائعات.. أنا وهاني ما اتطلقناش”.

وأثارت التغريدة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشكك العديد من المتابعين بالصفحة، معتبرين أنها غير حقيقية وبأن المسألة لا تتعدى كونها شائعة لإزعاج الفنانة

يذكر أنه تم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”، وعلقت على الصور بقولها: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكراً وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.