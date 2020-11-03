خالد الصاوي يعتذر بعد تكريمه لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: كتب الفنان خالد الصاوي على حسابه الخاص بـ”تويتر” تغريدة اعتذر فيها عن نسيانه لأسماء بعض النجوم، خلال تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بعد منحه جائزة الإبداع الفني.

كتب الصاوي يقول: “أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل أ. صلاح السعدني وأ. نبيلة عبيد وغيرهما رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها، ولكن العتب عالنظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة”.

وكان الصاوي قد أهدى الجائزة للعديد من نجوم الفن، واصفا إياهم بآباء وأمهات السينما حتى الآن، وهم: لبنى عبد العزيز، حسين فهمي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، شهيرة، بوسي، عادل إمام، سمير غانم، سمير صبري، يحيى الفخراني، محيي إسماعيل.

من ناحية أخرى، ينتظر الصاوي عرض فيلمين جديدين، الأول هو “هيكل نظمي”، الذي يشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال وغادة عادل وانتصار وعدد آخر من الفنانين، والثاني “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح وندى موسى.

كما ينتظر أيضاً استئناف تصوير فيلم “شريط 6″، الذي يقوم ببطولته بمشاركة خالد أنور وتارا عماد وصور منه عدداً كبيراً من المشاهد قبل توقفه بسبب أزمات إنتاجية، فيما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان “مطبعة هرم” مع حمدي الميرغني وبيومي فؤاد.