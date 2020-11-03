الفنان غدي يفاجئ الجميع بزواجه.. فستان العروس مختلف

متابعة بتجـــــــــــرد: في احتفال بسيط في مدينة اسطنبول التركية، ودّع الفنان اللبناني غدي حياة العزوبية ودخل القفص الذهبي مع زوجته السيدة ملاك الإختيار.

ونشرت الشابة عبر صفحتها على تطبيق انستغرام الصور الأولى من زفافهما البسيط، وظهرا في الصور بمكان عام وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون ولكن ليس للأعراس من تصميم جان بيار خوري، وتميّز بتصميمه البسيط فجاء ضيق وقصير وخال من التطريزات مع اكمام طويلة منفوشة من الشيفون.

اما الفنان اللبناني فاختار بدلة رسمية كلاسيكية باللون الاسود مع قميص أبيض، وكان يغمر زوجته بحب في أجواء تطغى عليها الرومانسية في احدى شوارع اسطنبول.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، وتلقّى الثنائي عددًا كبيرًا من التهاني من قبل المتابعين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة مليئة بالحب.

يذكر أن غدي لم يقدم منذ فترة طويلة أي أغنية جديدة، وشارك مؤخرًا في مسلسل “رصيف الغربا” من كتابة ​طوني شمعون، ويضم ​عمار شلق​، رهف عبد الله، فادي إبراهيم، خالد السيد، كارمن لبس وأخرون.