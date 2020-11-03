سلافة معمار توضح حقيقة القطيعة بينها وبين أصالة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أوضحت الفنانة السورية سلافة معمار حقيقة ما حكي مؤخراً عن قطيعة بينها وبين مواطنتها الفنانة أصالة. وجاء هذا على خلفية عدم تعليق الأخيرة على الفيديوهات والصور التي تنشرها الممثلة.

وفي هذا السياق نفت معمار وجود أي خلاف بينهما خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي. وقالت إن صوت أصالة من الأصوات المفضلة بالنسبة إليها وانها تحب أعمالها إلى حد كبير.

وكشفت أنها لا تعرف الفنانة على المستوى الشخصي وأن لا علاقة قريبة ومباشرة بينهما. وتابعت أنها تقدر فنها وتستمع إلى اغنياتها وتحبها سواء كانت باللهجة الخليجية أو غيرها. وأضافت أنها أعجبت بإدخالها الاسلوب الغربي إلى أعمالها مشيدة بصوتها الذي يناسب كل أنماط الموسيقى.

ويشار إلى ان سلافة أثارت الاهتمام بحضورها واناقتها أثناء وقوفها أمام عدسات المصورين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وقد سجل لقاء جمعها بعد سنوات من الانقطاع مع الفنانتين كندة علوش وجومانة مراد.