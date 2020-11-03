بالصور – هذه الممثلة الشابة هي شقيقة روبي.. ما درجة الشبه بينهما؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مجموعة صور للممثلة المصرية الشابة ميريهان مجدي المعروفة باسم كوكي. وتبين من خلال بحث قام به بعض الناشطين أنها ليست إلا شقيقة الفنانة روبي.

وتبين أنها شاركت في عدد من الأعمال منها فيلم “الخروج” للمخرج هشام العيسوي إضافة إلى مسلسلات “خرم إبرة” و”السيدة الأولى” و”مكان في القصر” و ونوس”.

ويذكر أنها تابعت دراستها في مجال الحقوق وأنها بدأت تجربتها التمثيلية الأولى على مسرح الكلية. كما تبين أنها عملت في مجال التسويق. وسرعان ما انتقلت إلى عالم التمثيل بناء على نصيحة قدمها لها الفنان محمود حميدة.

ويشار إلى أن روبي أثارت حيرة الجمهور مؤخراً حيث نشرت بعد غياب على حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة لها وهي تقف وسط الآثار في محافظة الأقصر جنوب مصر مرتدية فستانًا أحمر اللون مع حزام عريض باللون الأسود، وعلقت: “اللعبة اتغيرت، جاهزين”. واطلق هذا موجة من التساؤلات عما تقصده بهذا.