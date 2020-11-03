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متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً أظهرت من خلالها تلقيها هدية من شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة.
وتضمنت الهدية باقة ورود وعلبة شوكولا وصورة للفنانة ظهرت فيها وهي ترتدي الفستان الأزرق الذي اختارته لحضور إحدى ليالي مهرجان الجونة السينمائي.
كما أرفقت الهدية برسالة كتبتها شام بخط يدها وجاء فيها: “إلى ياسمين الجميلة، بريقك آت من داخلك لأنك جميلة من الداخل والخارج وتمتلكين عقلاً نظيفاً وقلباً صافياً وروحاً قيمة. أحبك إلى مالا نهاية يا نجمتي اللامعة”.
واستعاد الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق ما أطلق مومجة من التعليقات حيث تذكر الكثير من المتابعين تعليق أصالة على موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد بطريقة رأى بعضهم أنها تتضمن سخرية من الممثلة المصرية.
فقد كررت الفنانة السورية ما قالته الأخيرة في هذا السياق. وعلقت خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة mbc4 بالقول: “اللي ياخذها ياخذها والبقاء للأقوى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سخرية والدتها.. شام الذهبي تقدم هذه الهدية لـ ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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