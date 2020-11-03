تعليق جديد من هاني شاكر حول حبس حمو بيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، أن تصدر مطربي المهرجانات المشهد في بلاده شيء مؤسف ومحزن

وقال شاكر لـ"الخليج 365": "سأظل أحارب الإسفاف والابتذال من خلال موقعي كنقيب للموسيقيين، مصر الجميلة التي خرج منها عبدالحليم وأم كلثوم وعبدالوهاب يجب أن تسترد مجدها الفني".



وحول صدور حكم بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا عامين بعد واقعة اقتحام نقابة الموسيقيين قال هاني شاكر: "يجب توجيه الشكر للقضاء المصري العادل، وأحب توضيح شيء مهم.. حمو بيكا لم يتعد على هاني شاكر، ولكن هاجم كيانا كبيرا اسمه نقابة الموسيقيين، ويجب على الجميع الدفاع عن هذا المكان".

وعن تجربة مشاركته في برنامج"ذا فويس سينيور" أكد المطرب المصري أنه خاض تجربة التحكيم في برامج اكتشاف المواهب الغنائية مرتين، الأولى كانت عبر قناة الحياة في برنامج "صوت الحياة"، والثانية من خلال برنامج "ذا فويس سينيور"، معتبرا هذه التجربة مسؤولية كبيرة لأن الكلمة تعطي حياة لشخص في الستين من عمره.

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وأضاف: "سعدت جدا بالمشاركة في برنامج (ذا فويس سينيور)، خاصة أن لجنة التحكيم تضم نخبة من المطربين المتميزين مثل سميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين".

وتابع أمير الغناء العربي: "انتهينا من تصوير البرنامج في مارس الماضي، ولكن تأخر عرضه بسبب جائحة كورونا التي أربكت العالم، وأجبرت الشعوب على البقاء في المنازل".

وحول أبرز الأشياء التي استوقفته في البرنامج قال: "استوقفني شيء غاية في الأهمية، وهو حجم المواهب الحقيقية الموجودة في العالم العربى.. في أوقات كثيرة تقف الظروف أمام الموهبة، ويعجز صاحبها عن الوصول للناس، رأيت بنفسي مواهب كثيرة تستحق أن نقف بجانبها وندعمها".