بكاء وغناء ورقص.. 12 مشهد من حفل زفاف دُرة وهاني سعد في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة التونسية دُرة زروق، مساء أمس الاثنين، بزفافها على رجل الأعمال المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل زفاف دُرة وهاني سعد: دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، غادة عادل، خالد الصاوي، حنان مطاوع، أحمد السقا، شريف رمزي، جومانا مراد، تامر حبيب، كندة علوش، آسر ياسين، بشرى، هند عبد الحليم، وأروى جودة وغيرهم.

وإليك أبرز مشاهد حفل زفاف دُرة وهاني سعد:-

- لحظة دخول دُرة لساحة حفل الزفاف على أغنية "طلي بالأبيض" للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي.

- عريس دُرة المهندس هاني سعد، يستقبلها على أنغام أغنية "بيت حبيبي" للنجمة اللبنانية يارا.

- بكاء دُرة أثناء رقصها مع عريسها على أنغام أغنية "خدني بين إيديك" للنجم حميد الشاعري.

- رقص غادة عادل ودنيا سمير غانم مع دُرة على "لقيت الطبطبة" للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

- رقص دُرة وعريسها على مهرجان "العب يلا" لـ أوكا وأورتيجا.

- رقص غادة عادل في حفل زفاف دُرة على مهرجان "العب يلا".

- رقص دنيا سمير غانم وخالد الصاوي مع دُرة وعريسها على أغنية "يا أم العيون بريئة" للفنان رامي صبري.

- رقص دُرة مع عريسها على أنغام أغنية "قدام مرايتها" للهضبة عمرو دياب.

- رقص آسر ياسين مع دُرة وزوجها على أنغام مهرجان "مليونير" تتر مسلسله مع نيللي كريم "بـ100 وش".

- رقص تامر حبيب مع دُرة وعريسها على أغنية "كامننا" للنجم محمد فؤاد.

- رقص دُرة مع زوجها على أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني.

- ظهرت دُرة خلال حفل زفافها بأكثر من فستان.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء الاثنين، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

دُرة هي فنانة تونسية، من مواليد 13 يناير 1980، حاصلة على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية، وبدأ مشوارها الفني في مصر عام 2007 بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" للنجم الراحل خالد صالح، ولمع اسمها في غضون سنوات قليلة أصبحت نجمة مشهورة، وآخر أعمالها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" 2020.

بينما زوج دُرة هاني سعد هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية، ولديه شقيقان وهو أكبرهما، ويمتلك شركة معمارية منذ عام 2003 تحمل اسم Hany Saad innovations للبناء والتصميم والتخطيط والديكور، وسبق له الزواج مرة واحدة ولديه ابن وابنة من تلك الزيجة التي لم يُكتب لها الاستمرار.