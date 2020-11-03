لقاء عائلة محمود ياسين.. تفاصيل أيامه الأخيرة وأسرار تُكشف لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت أسرة الفنان الكبيرالراحل محمود ياسين، ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة on، وتحدث نجله عمرو محمود ياسين، وزوج ابنته الفنان محمد رياض عن لحظات عاشاها مع الراحل حتى وفاته، ونرصد أبرز تصريحاتهما بالبرنامج في التقرير التالي ...

- قال الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، إن اسمه الحقيقي محمد وليس عمرو، قائلا: "الإتفاق كان يبقى اسمي عمرو لأن الأسرة قالت لو جه ولد هنسميه عمرو ولكن تصادف يوم ميلادي مع ذكرى المولد النبوي الشريف فوقتها قررت الأسرة أن تسميني محمد تيمنًا بالمولد النبوي الشريف ويكون اسمي المستخدم عمرو .. ودي بقت مشكلتي في الحياة أصلاً إن عندي اسمين، لكن أنا سعيد باختياراتهما.. وكان والدي يقلي مكنش ينفع تتولد في اليوم ده في ذكرى مولد النبي وما يبقاش اسمي محمد".

تابع: "محمود ياسين.. حكاية كبيرة أوي، أنا طبعًا كنت في صراع كبير جداً يوم وفاة والدي.. أبويا مش شخص عادي له محبين وجمهور ومجتمع مهتم وبصيت لقيت نفسي فجأة بمثل الأسرة، وكان لازم في اليوم ده أبقى مسئول، وكنت برد على كل الناس حتى إللي ماعرفهمش أي رقم عشان بيعزوا، وكنت بعمل كل الحاجات اللي لازم تتعمل بمساعدة أخويا الكبير الفنان محمد رياض لأنه قصة تانية لوحده".

واستكمل: "في هذا اليوم فوجئت إني فجأة مسئول عن محمود ياسين في آخر أيامه في الدنيا.. كنت بسأل نفسي هتدفنه إزاي وهتصلي عليه فين؟ والقبر جاهز ولا لا؟ العزاء هيتعمل ولا مش هيتعمل.. ولو اتعمل هيبقى فين؟ كل هذه الأسئلة لأن محمود ياسين كان أب مش عادي بالنسبة ليا بغض النظر عن كونه فنانًا عظيمًا له يد بيضاء على الفن المصري في حاجات كتيرة، لكن كأب رغم كل هذا الانشغال عمري ما حسيت ان أبويا مش موجود أو مختفي، وعمري ما حسيت إن ما ليش ظهر طول حياتي كلها حاسس إن في ظهري اسم بيفكلي كل حاجة من غير ما أقول ولذلك في مكتبي بحط صورة كبيرة ليه لأني دائمًا كنت حاسس إنو في ظهري باسمه الذي يعني أخلاقيات وقيم ومبادئ والتزام في حياته وعمله ومع أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة حقيقي كان شخصا استثنائيا".

وأضاف: "مش عاوز أركن دور أمي الفنانة شهيرة لأن دورها في حياتي وفي حياة رانيا وفي حياة محمود ياسين كبير جدًا.. أمي عملت كتير أوي خاصة في الفترة الأخيرة فوق ما حد يتخيل أو يتصور وكتير كانت لوحدها وبطولها اللي عملته كان كبير.. وهي عملت بدافع الحب لأن أبويا كان زوج عظيم أوي".

- بينما قال الفنان محمد رياض، إنه عندما تقدم للزواج من رانيا ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، لم يطالبه بأى شيء، وجعله لا يشعر بأي حرج، خاصة أنه كان في بداية حياته، وفى مرحلة بناء نفسه، موضحًا أنه عندما دخل منزل محمود ياسين وجد نفسه بين عائلة تحترم الجميع الصغير قبل الكبير، فضلا عن التربية والأخلاق التى تملأ كل فرد في العائلة، ولذلك شعر أنه فقد والده الثانى.

وأضاف، أن الراحل محمود ياسين رجل عظيم، لم يبحث عن شيء إلا سعادة أبنائه فقط، وكان حريصاً دائماً على إسعاد الجميع، موضحاً أنه كان رجل بمعنى الكلمة.

- فيما قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يومًا من الأيام عن مساعدتها في أي شيء، وكان رغم تعب ومشقة التصوير التي كان يواجهها يوميا في عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالآمان دائماً، وكان يساعدها في حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.

وتابعت، أن والدها كان يشعر بغيرة عندما تقدم محمد رياض للزواج منها، على الرغم من أنه كان يحبه ويحترمه كثيرًا، ولم يكن يوضح تلك الغيرة في المنزل بل كان يفضفض بها بين أصدقائه ووالدتها شهيرة.