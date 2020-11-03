محمد ثروت لظافر عابدين: "هندخل على شغل بعض يا أبو الظوافر؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

مازح الفنان محمد ثروت، صديقه الفنان ظافر العابدين، بطريقة ساخرة، بعدما كشف الأخير عن شخصيته التي يظهر بها في فيلمه الجديد "خط دم".

ونشر ثروت، صورته بإستايل شخصية مصاص الدماء التي قدمها من قبل، وبجانبها صورة ظافر العابدين الذي يظهر بنفس شكل شخصيته ولكن في عمل درامي آخر، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وحملت تعليق: "عملتها قبلك".

وعلق ثروت، على الصورة، قائلاً: "هندخل على شغل بعض يا أبو الظوافر؟ ".

وطرحت منصة شاهد VIP فيلم "خط دم" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، يوم 30 أكتوبر الماضي، وهو أول فيلم رعب عربي عن مصاصي الدماء.

يذكر أن، الفنان محمد ثروت، ينتظر طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، وهو بطولة: كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎.‎

