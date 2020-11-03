مى عز الدين في " خيط حرير" صراع مع الحياة

مى عز الدين تتصدر مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "خيط حرير"، التى تجسد بطولتة الفنانة مى عز الدين.

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لاقت الحلقة الأولي من مسلسل خيط حرير ردود أفعال مبشرة على السوشيال ميديا ، بعد أن كشفت عن الشخصيات الرئيسية للعمل، وتتمثل في "مسك" – مى عز الدين، ووالدتها حنان سليمان، والتي تبحث عن عمل

في إحدى الشركات الكبيرة، وهو ما أبرزته الحلقة الأولى.

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وكشفت الحلقة عن الخلافات الاسرية بين نيقولا معوض ووالدته سوسن بدر، وزوجته مى سليم، خاصة أن هناك خلاف أسرى بينهما، لاسيما ان شركته الخاصة تعرضت لخسارة مالية عرضته لافلاس، وهو ما كشفه مخرج العمل أن مسك قامت بشراء

الأسهم الكبيرة في تلك الشركة.

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تدور أحداث مسلسل خيط حرير فى 35 حلقة، ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.