زوجة هاني سعد الأولى تثير الجدل بمنشور "مطلقناش".. هل درة أصبحت "زوجة ثانية"؟

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة التونسية درة، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، وسط عددًا من أصدقائها داخل الوسط الفني الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بها.

وخلال الساعات الماضية أثار منشور لحساب بأسم "منة هشام" الزوجة الأولى لـ هاني سعد عبر "فيسبوك" حالة كبيرة من الجدل، حيث كتب:" "ردًا على الشائعات.. أنا وهاني مطلقناش"، وبعدها تم حذف المنشور ولن يتم توضيح الأمور إذا كان هذا الحساب بالفعل لزوجة هاني وأنها مازالت على زمته حتى، لتكون الفنانة درة الزوجة الثانية له.

واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، التي قامت درة بتوجيه دعوة حفل الزفاف لهم.

وقامت درة بنشر صورتين لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".