لوك تيم حسن الجديد في “الهيبة الرد” تراند على السوشيال ميديا

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد ساعات من عرض الحلقة الاولى من مسلسل “الهيبة الرد” في جزئه الرابع، ركزت أغلب تعليقات المشاهدين على اللوك الجديد الذي اعتمده النجم تيم حسن في مشاهده الأولى من العمل.
واستطاع النجم السوري أن يحدث بلبلة ويكون تراند على السوشيال ميديا باطلالته المختلفة من خلال شعره الأقرب إلى الطويل والمصفف بطريقة مختلفة عن الاجزاء السابقة، وأطلق لحيته لتكون مختلفة تمامًا عن المواسم الثلاثة الماضية.
وعلق العديد من المتابعين على الأمر، خاصة أن المظهر الذي يطلّ به تيم سنويًا بدور “جبل شيخ الجبل” يعمد كثر على تقليده، كما ركز البعض الآخر على الفولارد الذي ظهر فيه في أغلب المشاهد خلال تواجده في الجرود بعيدًا عن منزله.
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