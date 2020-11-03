مي عز الدين تتصدر بحث جوجل بـ"خيط حرير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الممثلة المصرية مي عز الدين قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث جوجل في مصر، بعد بث أولى حلقات مسلسل "خيط حرير" على قناة ON.
وكانت الممثلة المصرية نشرت سلسلة من التدوينات على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" تروج فيها لمسلسلها الجديد وسط تفاعل بين متابعيها.
ويضم مسلسل "خيط حرير" نخبة كبيرة من الممثلين، أبرزهم: محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيقولا معوض وصفاء الطوخي ومي سليم.
وتدور أحداث المسلسل في 35 حلقة وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
وبعد نجاحه الكبير في المسلسل التاريخي "ممالك النار" يخوض الكاتب محمد سليمان عبدالمالك تجربة درامية جديدة يناقش من خلالها قضايا اجتماعية مختلفة في إطار رومانسي.
ولاقت الحلقة الأولى من المسلسل استحسانا كبيرا من المشاهدين، حيث كشفت عن الشخصيات الرئيسية للعمل وتتمثل في "مسك" مي عز الدين، ووالدتها حنان سليمان، والتي تبحث عن عمل في إحدى الشركات الكبيرة.
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