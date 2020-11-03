درة تثير غضب التونسيات.. اتهام بـ"إذلال المرأة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة التونسية درة أو كما تعرف في تونس باسم "درة زروق" بزواجها على المهندس المصري هاني سعد، الإثنين.

زواج فاجأ محبي الفنانة "الرقيقة" خاصة بعد أن نشرت الزوجة السابقة للمهندس هاني سعد تغريدة نفت فيها انفصالها عن زوجها وأنها ما زالت في "عصمته".





وتسبب انتشار أنباء حول احتفاظ المهندس هاني سعد بزوجته الأولى وأم أولاده في عصمته، في توجيه عدة انتقادات للنجمة درة من التونسيات اللاتي يفخرن بأن بلدهن يحظر تعدد الزوجات، ويفرض عقوبات صارمة على كل امرأة تقبل أن تكون "ضرة"، ووجهت النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدي عتابا قاسيا للنجمة درة أثناء حفل زفافها.





ونشرت فاطمة المسدي صورة لدرة من مراسم عقد قرانها على هاني سعد، وعلقت عليها برسالة عتاب مطولة قالت فيها: "يا من هواها أذلها وأذلني، إلى السيدة درة زروق سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية".





وأضافت المسدي: "كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي.. أنت سيدتي شخصية عامة يتابعك المراهقون والشباب والعامة ويقتدون بك ولهذا كلماتي ستكون قاسية معك".





وصرحت المسدي: "سيدتي أنت كنت معشوقة الحراير تمثلين المرأة التي لا تحتاج لرجل لتصنع مستقبلها وتعتمد على نفسها ولها شخصية قوية ولكنك اليوم ضربت بكل هذا عرض الحائط وأثبت أنك عكس ذلك.. فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية ومساهمتك في دعم الرجعية".





وجاءت تصريحات المسدي مرفوقة بآراء بعض التونسيات حيث أيد البعض المسدي فيما اعتبرت أخريات أنها حرية شخصية وأن درة مسؤولة عن اختياراتها وحياتها ولا يحق لأحد التدخل في حياتها الشخصية.























