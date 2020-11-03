شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يسجل أغنية جديدة بعنوان "لو عاوز" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان على الحجار لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "لو عايز" ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له، والأغنية من كلمات الشاعر محمد جلال وألحان ممدوح صلاح وتوزيع أسامة كمال، وتعد "هيد" الألبوم حسبما صرح كاتب الأغنية محمد جلال لـ"الخليج 365".

وأضاف الشاعر محمد جلال أن الأغنية تحمل الطابع المبهج ويقدمها مع على الحجار بشكل مختلف، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها "جلال" مع الحجار بعدما قدما أغنية "لا تهنى ولا أهينك".