شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يسجل أغنية جديدة بعنوان "لو عاوز" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان على الحجار لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "لو عايز" ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له، والأغنية من كلمات الشاعر محمد جلال وألحان ممدوح صلاح وتوزيع أسامة كمال، وتعد "هيد" الألبوم حسبما صرح كاتب الأغنية محمد جلال لـ"الخليج 365".
وأضاف الشاعر محمد جلال أن الأغنية تحمل الطابع المبهج ويقدمها مع على الحجار بشكل مختلف، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها "جلال" مع الحجار بعدما قدما أغنية "لا تهنى ولا أهينك".
وأحيا على الحجار أمس الاثنين، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29 على مسرح النافورة وقدم باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يسبقه فاصلاً لفرقة كايرو ستبيس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.
يذكر أن على الحجار أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بشهر أغسطس الماضى على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ18، وقدم خلال الحفل عدد من أغانيه مثل (قالوا زمان، باحلم وافتح عنية، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب إيه، يبعدنى عنك، رمى رمشه، مسألة مبدأ، جوة حضنى، يا بنت يا بيضا، الليل وآخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، لالا القمر، بدور عليكى، اتنين اتنين، زى الهوا، يا عم آدم، أنا كنت عيدك، مكتوبالى وهنا القاهرة) إلى جانب "طبطب بروحك" والبانوراما الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر على الحجار يسجل أغنية جديدة بعنوان "لو عاوز" فى ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.