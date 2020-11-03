كارمن سليمان ومى فاروق تحييان ثالث ليالى مهرجان الموسيقى العربية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربتان كارمن سليمان ومى فاروق ثالث ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29، اليوم الثلاثاء، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، ويقدم التنائي مجموعة من الأغنيات الشهيرة لهما وأيضاً أغانى الزمن الجميل .
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة – الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن دورة هذا العام تعتبر استثنائية في ظل الظروف التي مررنا بها وانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القائمين على الأوبرا نجحوا فى إحياء العديد من الحفلات هذا العام، على مسرح النافورة في الهواء الطلق، لافتة إلى أنه نفس المسرح الذى سيقام عليه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.
وكرم القائمون على المهرجان عددا من الشخصيات الفنية المهمة التى أثرت في الحياة الغنائية واكتشاف عدد من المطربين، ومن هؤلاء المكرمين الموسيقار محمد سلطان وحلمى بكر وجمال سلامة، وفريق الأصدقاء وهم منى عبد الغنى وحنان وعلاء عبدالخالق الذى اعتذر بسبب ظروف خاصة به، والموسيقار يحيى مهدى، محمد قطب، عازف الكمان محمود عثمان، عازف الناي محمد عبدالنبي، الباحثة ماجدة عبدالسميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربى مصطفى عمرى، الشاعر بخيت بيومى.
جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.
وأيضًا على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، اسماعيل صادق.
الى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.
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