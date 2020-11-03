شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان ومى فاروق تحييان ثالث ليالى مهرجان الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربتان كارمن سليمان ومى فاروق ثالث ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29، اليوم الثلاثاء، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، ويقدم التنائي مجموعة من الأغنيات الشهيرة لهما وأيضاً أغانى الزمن الجميل .





افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة – الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن دورة هذا العام تعتبر استثنائية في ظل الظروف التي مررنا بها وانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن القائمين على الأوبرا نجحوا فى إحياء العديد من الحفلات هذا العام، على مسرح النافورة في الهواء الطلق، لافتة إلى أنه نفس المسرح الذى سيقام عليه افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام.

وكرم القائمون على المهرجان عددا من الشخصيات الفنية المهمة التى أثرت في الحياة الغنائية واكتشاف عدد من المطربين، ومن هؤلاء المكرمين الموسيقار محمد سلطان وحلمى بكر وجمال سلامة، وفريق الأصدقاء وهم منى عبد الغنى وحنان وعلاء عبدالخالق الذى اعتذر بسبب ظروف خاصة به، والموسيقار يحيى مهدى، محمد قطب، عازف الكمان محمود عثمان، عازف الناي محمد عبدالنبي، الباحثة ماجدة عبدالسميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربى مصطفى عمرى، الشاعر بخيت بيومى.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.