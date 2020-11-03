شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الاربعاء.. آخر ليلة عرض لمسرحية "الطوق والاسورة"للمخرج ناصر عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي الموسم الأخير لمسرحية " الطوق والأسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم وبطولة الفنانة فاطمة محمد علي غدا الأربعاء بعد عرضها لـمدة 15 يوما علي مسرح الطليعة بالعتبة تلك المسرحية الحاصدة للجوائز والتي عرضت في تونس مؤخرا وحصلت علي جائزة في الدورة الأخيرة للمهرجان .

عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، لتصبح أول جائزة لعرض مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.

"الطوق والأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.