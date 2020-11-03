حازم سمير لـ"الخليج 365": "شخصيتي محورية في خيط حرير والمسلسل مبذول فيه جهد كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان حازم سمير، أنه يظهر في مسلسل "خيط حرير" الذي ينطلق عرض أولى حلقاته غدًا الإثنين، كضيف شرف خلال أحداثه الدرامية.

وقال سمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يقدم بالعمل شخصية مختلفة ومحورية، موضحًا أنها شخصية جميلة، ونالت إعجابه بمجرد عرضها عليه.

وتابع، أنه لن يتأخر عن المشاركة في عمل تخوض بطولته النجمة مي عز الدين ويخرجه المبدع إبراهيم فخر، مؤكدًا أنه وافق على العمل مباشرة دون تفكير.

وأوضح أنه تشرف بالعمل مع المخرج إبراهيم فخر ومي عز الدين، ووصف أيام تصوير مسلسل "خيط حرير" بأنها أسعد أيام حياته، لمدى حبه لفريق العمل الذي بذل مجهودا كبيرا في تصوير المسلسل لتقديم عمل يليق بالجمهور المصري والعربي، وهو ما ظهر في البرومو الذي تم طرحه للعمل، وسيراه الجمهور أكثر عند عرضه على الشاشة.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، وتنطلق أولى حلقاته غداً الاثنين في تمام الساعة 7.45 على قناة ON، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً و3 عصراً.

ويشارك في بطولة "خيط حرير" بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.