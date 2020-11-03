حازم سمير لـ"الخليج 365": شخصيتي في "جمال الحريم" تطلبت تحضيرًا نفسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان حازم سمير، أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 25% بمشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "جمال الحريم".

وقال سمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العمل يتناول حدوتة مختلفة عن الدراما التي قدمت من قبل، ويغلب على أحداثه طابع الإثارة والرعب بجانب وجود خطوط حب وكوميديا بالأحداث.

وتابع أن روعة السيناريو الذي كتب به العمل، والشخصية التي يظهر بها جديدة عليه ولم يقدمها في أعمال سابقة، وأيضًا "كان لي تجربة سابقة مع أغلب فريق عمل مسلسل جمال الحريم، وهي مسلسل (بلا دليل)، وحققنا به نجاحا كبيرا جماهيريًا وهو ما يعني وجود كيميا بيننا.. وأنا أرتاح كثيرًا بالعمل مع المخرجة منال الصيفي.. كل هذا كان سببًا في قبولي للعمل".

وأوضح أن الشخصية التي يقدمها بالمسلسل، تطلبت منه مجهودًا في القراءة والسيناريو الذي يحمل تفاصيل عديدة بأحداثه، وتطلبت تحضير نفسي لتقديمها بالشكل الأفضل والمناسب لها، مشيرًا إلى أن نوعية الأحداث والأزمنة بالمسلسل مختلفة.

وأضاف أنه قدم الرعب، في مسلسل "الكبريت الأحمر"، لكن ظهوره في "جمال الحريم" سيكون مختلفًا تمامًا عنه، ويُعد مفاجأة للجمهور.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ونور اللبنانية، دينا فؤاد، حازم سمير، إسلام جمال، كريم عبدالخالق، وعدد من الفنانين، ومن إخراج منال الصيفي.