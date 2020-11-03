تراند اليوم : درة أكبر .. الكشف عن فارق السن بين درة و زوجها هاني سعد

تصدرت الفنانة التونسية درة مواقع البحث بعد إعلان زفافها من رجل الأعمال المصري هاني سعد.

و احتفلت الفنانة درة بحفل زواجها على رجل الأعمال هاني سعد في مراسم حضرها الكثير من الفنانين على رأسهم خالد الصاوي و دنيا سمير غانم.

و من الملاحظات أن درة تكبر زوجها هاني سعد بعدة أشهر هي أنها من مواليد يناير 1980 بينما هاني سعد من مواليد اكتوبر من نفس العام أي أن الفارق بينهما 10 أشهر بالضبط.

