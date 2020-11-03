شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تسجل أغنية سينجل بعنوان "تصدق وتآمن بالله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هايدي موسى نجمة ستار اكاديمى، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان" تصدق وتأمن بالله"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان علاء الرواي، وتوزيع جيزو، كما تستعد هايدي موسى لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة، لتطرحها فور الانتهاء من عملية المونتاج.

من ناحية أخرى تشارك المطربة هايدى موسى فى مسلسل "طلقتك نفسى" مع عدد من الفنانين من ضمنهم أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، ومن إخراج محمد النقلي وقصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحى وانتهت هايدى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث العمل التي تراهن عليه خلال مشوراها الفنى.

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يذكر أن آخر أعمال هايدي موسي أغنيتها الجديدة "عيشها"، من كلمات مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخرانى، وتوزيع محمد الشاعر، وماستر توما، والأغنية تحمل طابع التفاؤل والأمل والسعادة.