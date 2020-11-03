أبرز 8 أفلام أجنبية عن الانتخابات الأمريكية.. كشفت ما يخفيه الرؤساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار العالم بأكمله صوب الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها ترامب وبايدن

وبينما ينشغل محللو الأوضاع السياسية بمسار العملية الانتخابية الديمقراطية، قد يرغب البعض في فاصل ترفيهي قصير بعيدا عن تعقيدات السياسية.

موقع "آرب" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز الأفلام الأجنبية التي تناولت من الانتخابات موضوعًا لها.



1- Election (انتخابات)





كوميديا سوداء من بطولة ريس ويذرسبون، ويتناول رحلة فتاة متفوقة مخيفة ترغب في الترشح لمنصب رئيسة اتحاد الطلبة، بينما يسعى معلمها لسحق طموحها ومساعدة منافسها على الفوز.



2- The Candidate (المرشح)





فيلم درامي سياسي من بطولة روبرت ريدفورد، يتناول محاولة محامي شاب من ولاية كاليفورنيا الترشح لمنصب سيناتور أمريكي، وفي ظل رفضه الخضوع لقواعد اللعبة، يواجه الأمرين في رحلة ترشحه.



3- The American President (الرئيس الأمريكي)





فيلم درامي سياسي من بطولة مايكل دوجلاس، يتناول رحلة مرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يستغل خصومه علاقته العاطفية بعضوة بيئية للضغط عليه.



4- The War Room (غرفة الحرب)





عندما فاز بيل كلينتون بسباق الانتخابات الأمريكية، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "فتى العودة"، لأنه تمكن من الفوز رغم تراجعه في استطلاعات الرأي الأولية بسبب فضيحة خيانة زوجته هيلاري.

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فيلم "غرفة الحرب" الوثائقي، يركز على شخصيتي جيمس كارفيل وجورج ستيفانوبولوس، أصحاب فكرة تحويل "كلينتون" إلى رئيس بمجهودهما وعملهما الدؤوب وراء الكواليس.



5- Primary Colors (الألوان الأولية)





فيلم درامي سياسي من بطولة جون ترافولتا، ويتناول رحلة مرشح رئاسي للفوز بسباق الانتخابات الأمريكية، وسط ادعاءات بخيانته الزوجية.



6- Wag the Dog (ذيل الكلب)





فيلم درامي سياسي من بطولة روبرت دي نيرو، يركز على الليلة التي تسبق إعادة انتخاب رئيس أمريكا، حيث توشك فضيحة إعلامية له على الظهور، لكن بعض المسؤولين الاستراتيجيين له يمتلكون خطة شيطانية لتشتيت الشعب.



7- Head of State (هيد أوف ستيت)





فيلم كوميدي ساخر، من بطولة كريس روك، يدور حول موظف حكومي متواضع بالعاصمة واشنطن يقرر الترشح لمنصب رئيس أمريكا، واللجوء لاستراتيجية الصراحة لنيل رضا الجمهور المتشكك الذي ملّ من نفاق السياسيين.



8- The Ides of March (أيديس أوف مارش)

فيلم درامي سياسي، من بطولة جورج كلوني ورايان جوسلينج.

يتناول الفيلم اكتشاف متحدث صحفي يتميز بأخلاق قويمة، أن المرشح الجذاب الذي يؤمن به، ليس مثاليًا كما يبدو على شاشات التلفزيون.





