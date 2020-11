صوفيا لورين تعود للأضواء.. إبراهيم يغير حياتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود الممثلة الإيطالية الفائزة بالأوسكار، صوفيا لورين، إلى الأضواء بعد غياب سنين طوال بمشروع جديد على شبكة نتفليكس.

ووفقًا لموقع "فارايتي"، تتعاون صوفيا لورين مع نتفليكس في فيلم The Life Ahead، الناطق بالإيطالية والمأخوذ عن رواية للكاتب رومان جاري بعنوان The Life Before Us.





ويتناول الفيلم ناجية من محرقة الهولوكوست تدعى مدام روزا، تتبنى صبيا سنغاليا يدعى إبراهيم، ويركز الفيلم على حياتهما سويًا.

Advertisements

وذكر الموقع، أن قصة الفيلم تشبه فيلمًا آخر قدمته "لورين" بعنوان Two Women "سيدتين" عام 1961، للمخرج كارلو بوني، ويدور إبان حرب روما، وفازت عنه بأوسكار أفضل ممثلة.

ومن المتوقع طرح الفيلم على شبكة نتفليكس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو من إخراج إدوارد بونتي، ابن صوفيا لورين من المخرج كارلو بونتي".