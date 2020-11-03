فيديو.. نيكولاس كيدج يخوض حربا ضد الأشباح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة Screen Media Films للإنتاج السينمائي، إعلانًا تشويقيًا لأحدث أفلام الممثل نيكولاس كيدج، Willy’s Wonderland "ويلي ووندرلاند".

ووفقًا لموقع "هاي جايز" الأمريكي، يدور الفيلم حول عامل حراسة هادئ يتعرض للخداع لقبول وظيفة في حديقة ترفيهية ممتلئة بالأشباح والأرواح الشريرة، حيث تضطره الظروف لقضاء ليلة مليئة بالرعب، بعد أن تدب الحياة في أرواح كائنات متوحشة.

ويواجه "كيدج" وحوشًا مروعة، وعليه أن يتخلص من واحد تلو الآخر كي يتسنى له الهرب من الحديقة.

الفيلم من إخراج كيفن لويس، ويطرح في دور العرض في بداية عام 2021.



