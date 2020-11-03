القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة Screen Media Films للإنتاج السينمائي، إعلانًا تشويقيًا لأحدث أفلام الممثل نيكولاس كيدج، Willy’s Wonderland "ويلي ووندرلاند".
ووفقًا لموقع "هاي جايز" الأمريكي، يدور الفيلم حول عامل حراسة هادئ يتعرض للخداع لقبول وظيفة في حديقة ترفيهية ممتلئة بالأشباح والأرواح الشريرة، حيث تضطره الظروف لقضاء ليلة مليئة بالرعب، بعد أن تدب الحياة في أرواح كائنات متوحشة.
ويواجه "كيدج" وحوشًا مروعة، وعليه أن يتخلص من واحد تلو الآخر كي يتسنى له الهرب من الحديقة.
الفيلم من إخراج كيفن لويس، ويطرح في دور العرض في بداية عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نيكولاس كيدج يخوض حربا ضد الأشباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.