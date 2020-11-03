80 ألف نحلة في منزل بيونسيه.. كيف تتعامل معها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مغنية البوب الأمريكية بيونسيه، أن تربية النحل من أغرب هواياتها، معترفة بأنها تستمتع بها في أوقات فراغها وتحتفظ ببرطمانات عسل النحل
ومازحت بيونسيه معجبيها، الذين يطلقون على أنفسهم BeyHive "خلية نحل بيونسيه"، بقولها: "لا أهتم بالجمهور وحسب، ولكن لدي أيضًا 80 ألف نحلة أرعاها في منزلي".
ووفقًا لمجلة "فوج" في نسختها الإنجليزية، قالت بيونسيه: "أعلم أن الأمر عشوائي، ولكني أملك خليتي نحل، يصنعون مئات من برطمانات عسل النحل سنويًا".
وأضافت: "لقد بدأ الأمر بسبب بناتي رومي وبلو، فكلتاهما يمتلكان حساسية سيئة للغاية، ومعروف أن للعسل فوائد كثيرة".
وذكرت بيونسيه، أن فترة الحظر المنزلي خلال وباء كورونا جعلتها في حالة هدوء نفسي؛ فهي تقدر بشدة الوقت الذي تقضيه مع بناتها وزوجها جاي زي.
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