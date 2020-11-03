شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: عدوية سبب لكل مطرب فى العالم أنه ياكل عيش بأغانيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود الليثى عن الفنان عدوية أحب عدوية، وأتذكر عندما كنت أسكن فى إمبابة كنت أضع شريط عدوية فى لندن فى كاست ويظل الشريط يعمل لمدة ثمان ساعات، فلابد أن نسلم أن عدوية هو سبب بعد الله عز وچل لكل مطرب فى العالم أن "ياكل عيش بأغانيه" فمن منا لا يعرف أغانى عدوية ومحفورة فى أذهاننا، فعدوية مثله مثل الهرم فهو قامة كبيرة.
وأضاف الفنان محمود الليثى خلال لقائه فى برنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي ويذاع على قناة الأولى المصرية ، ٩٩ فى المائة من نجاح المطرب الجيد هو إتقانه لغناء التواشيح فلو نظرنا لأغانى أم كلثوم وعظمتها سنجد أنها كانت تجيد غناء التواشيح، فالمطرب الذى يهتم بالتواشيح تجده يستطيع ان يمسك صوته ويغنى كل المقامات، وعندما غنيت أغنية الانبياء كان هدفي أن يعرف جيلى والجيل الذى يسبقه أسماء الانبياء وقد نجحت الأغنية نجاحا كبيرا.
وتابع الفنان محمود الليثى بالرغم أن أحدٍ أبنائى صوته جميل ولكننى لم أفكر مطلقا فى أن يكون مطربا عندما يكبر، فالوصول ليس سهلا " إحنا متنا على ماوصلنا " وعن أغنية " أشطة بالذبادى" والذى أتهم أنه أخذها من جدو على قال، أنا أخذت اللحن من الأغنية الأجنبية الأصلية المأخوذ منها أغنية جدو على وسبب غنائى هذا اللحن أنه متداول فى أذان كل الناس
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